خطوبة وفستان وبدلة.. تامر حسني وهنا الزاهد يتصدران التريند لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة هنا الزاهد والفنان تامر حسني، في الساعات الماضية، تريند محرك البحث "جوجل"، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر خلاله تامر يرتدي بدلة، وهنا بفستان وتاج، وسط احتفال فريق عمل فيلم "ري ستارت".

ليتضح بعد ذلك أن الفيديو ليس سوى مشهد تمثيلي من فيلم تامر حسني الجديد "ري ستارت"، والذي يجمع بين تامر حسني وهنا الزاهد في عمل مشترك.

ويمثل فيلم "ري ستارت" التعاون الثاني بين الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد وذلك بعد تعاونهما في فيلم "بحبك" عام 2022، والتعاون الأول بينه وبين الفنان باسم سمرة، إلى جانب التعاون الثالث بينه وبين المخرجة سارة وفيق بعد تعاونهما بفيلم "تاج" عام 2023، وينتمي الفيلم لنوعية الأفلام الكوميدية.

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