بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ بوسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة بوسي متابعيها، أحدث ظهور لها أثناء تواجدها بأحد المطاعم

ونشرت بوسي الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة ارتدت خلالها جيبة قصيرة باللون الأحمر وتوب أبيض.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "بعشقك وبعشق صوتك، حتة سكرة،نجمة العالم والشياكة، سكر، كتير بحبك".

يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي أغنية "بحبك أنا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا، بالتعاون مع شركة روتانا للانتاج الفني .

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