الممثل الإسباني إنريكي أرسي يشارك في المؤتمر الصحفي لفيلم "موسم حصاد الكاكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

انطلق المؤتمر الصحفي لفيلم "موسم حصاد الكاكا"، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة القاهرة، مساء أمس، بحضور النجم الإسباني إنريكي أرسي، وأبطال العمل.

وأوضح إنريكي خلال المؤتمر، أنه شارك في العمل عن طريق الصدفة، وأعرب عن سعادته البالغة لمشاركته في العمل، مؤكدا أنه كان يريد المشاركة في عمل فني بمصر.

وتأتي زيارة إنريكي أرسي إلى مصر للمشاركة في فيلم "موسم حصاد الكاكا"، ويجسد في الفيلم دور "الجوليادور"، وهو رجل مافيا إسباني أربعيني من أخطر رجال المافيا، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي أكشن، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم المصريين، بينهم: محمد ثروت، محمود حافظ، حمزة العيلي، سليمان عيد، سامي مغاوري، ويزو، نجيب بلحسن، ومحمد عبدالعظيم.

الفيلم من إنتاج شركتي "كلاكيت للفنون" و"وان هاندريد ميديا برودكشن" للمنتجين لمحمد عماد وأركان الشيباني ومحمد الكومي، والفيلم من تأليف محمد عماد، وإخراج معتز حسام.

جدير بالذكر أن النجم إنريكي أرسي، حقق شهرة واسعة بدوره في مسلسل "لاكاسا دي بابيل".