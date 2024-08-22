نقيب الموسيقيين التونسي يتوعد شاكوش: سيكون ردنا رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعرب ماهر همامي "نقيب نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة بتونس"، عن دهشته من التصريحات التي أطلقها مؤدي أغاني المهرجانات حسن شاكوش، عن المعاملة السيئة التي يعامل بها في مطار تونس، والتي وصفها بحسب عدد من المواقع: "بيحسسوني إني مسجل خطر"

نقيب نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة بتونس، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: "هذا الكلام عيب كبير في حق بلدي"

وتابع: "لم تصلنا أي شكوى أو حتى تعليق من قبل بشأن ما قيل، لا من متعهد، ولا من شاكوش نفسه، ولم نعلم عنها إطلاقا، وفور التثبت من الموضوع، سيكون ردنا الرسمي على هذا الكلام المعيب في حق بلدي"

وكانت عدد من المواقع قد كتبت أن مؤدي أغاني المهرجانات حسن شاكوش، قال في بث مباشر عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "أسوأ معاملة في الدنيا في مطار تونس، بنقعد في المطار 6 ساعات والمفروض منظمين الحفلات يخلصوا الإجراءات دي كلها قبل ما نوصل".

وأضاف: "كنت آخر مرة أنا والنجم تامر حسني بنحيي فرح في تونس، والناس في المطار مبيضحكوش في وشك ده بيحسسوك أنك عامل جريمة وهتاخد حتة من البلد على كتافك وهتمشي، أنا هقعد في بلدي أحسن لي".

وتابع: "عمري ما رحت بلد إلا ولقيت الناس بتضحك في وشك، الشعب التونسي أنا باعشقه وكلهم على راسي، ولكن أسوأ معاملة للفنانين في مطار تونس، أنا في مرة كنت هاتصل ببلدي علشان ياخدوني بسبب المعاملة، بيحسسوني إني مسجل خطر وهاخد حته من البلد".