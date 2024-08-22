هنا الزاهد تنشر مقطع فيديو بصحبة تامر حسني من كواليس "ري ستارت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها، مقطع فيديو من كواليس فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت هنا الفيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وقالت: "دلوقتي إحنا بنصور في شبرامنت، وتامر بقاله 3 أيام منامش"، وأرفقت تعليق: "3 أيام منامش جاي ينام وسط مشهدي".

ويمثل فيلم "ري ستارت" التعاون الثاني بين الفنان تامر حسني، والفنانة هنا الزاهد وذلك بعد تعاونهما في فيلم "بحبك" عام 2022، والتعاون الأول بينه وبين الفنان باسم سمرة، إلى جانب التعاون الثالث بينه وبين المخرجة سارة وفيق بعد تعاونهما بفيلم "تاج" عام 2023، وينتمي الفيلم لنوعية الأفلام الكوميدية.

جدير بالذكر أن هنا الزاهد بدأت التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد "الزواج سم قاتل" الذي تنافس به في موسم رمضان 2025، وتكتبه وتخرجه ياسمين أحمد كامل.

وكانت آخر الأعمال المعروضة لـ هنا الزاهد فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد

اقرأ أيضًا:

هل تعدت رانيا يوسف على أغنية عفاف راضي؟ مؤلف "ليك" يجيب

مبارك الهاجري ينفي شائعة انفصاله عن أحلام: "ما يفرقنا إلا الموت"