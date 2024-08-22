مي عمر عن خيانة الزوج لزوجته: "الست اللي تتخان تتطلق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

حلت الفنانة مي عمر ضيفة ببرنامج "بيت السعد"، تقديم الشقيقين عمرو سعد وأحمد سعد، على فضائية "MBC1".

وكشفت مي خلال الحلقة عن رأيها في خيانة الزوج لزوجته، وقالت: "الست اللي جوزها يخونها تطلق طبعا، لأن في وجهة نظري، اللي يخون مرة هيخون كتير، صعب جدًا حد يخون مرة واحدة".

وتابعت: "لما الرجل بيخون بيكون في فجوة وحاجة كبيرة اتكسرت صعب أوي تصليحها، وهتفضل طول الوقت مجروحة منه وطول الوقت شاكة فيه، والاتنين دول مع بعض هيخلوا الحياة صعبة جدًا، ممكن جدا يحاولوا يتجاوزوا الموضوع بس اعتقد إنه صعب بالنسبالي".

وكان آخر مشاركات الفنانة مي عمر بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن، مي عمر تخوض بطولة مسلسل "إش إش" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

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