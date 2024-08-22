رانيا منصور أنيقة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة رانيا منصور، جمهورها بصور جديدة لها على وحازت على تفاعل عدد كبير من المتابعين.

ونشرت رانيا الصور، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان باللون الوردي ووضعت مكياج أنيق أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر، كتير بحبك إنتي ونور، الله يحفظك، الجمال المصري الطبيعي، ما شاء الله على طول حلوة".

يذكر أن الفنانة رانيا منصور شاركت في مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل وعمر الشناوي وعدد من الفنانين، ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

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