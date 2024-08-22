"بنش مارك" ينشر فيديو يرصد لحظة وصول أمير عيد استعدادًا لحفله في جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

وصل الفنان أمير عيد إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا لحفله والمقرر إقامته اليوم الخميس 22 أغسطس.

ونشر حساب "بنش مارك" مقطع فيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لحظة وصول الفنان أمير عيد إلى مطار جدة، وعلق الحساب: "وصول أمير عيد من مبدعين، فرقة كايروكي إلى جدة".

ويقدم أمير عيد وباقى أعضاء فريق كايروكي مجموعة مختلفة من أشهر أغانيهم التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أمير عيد مسلسل "دواعي السفر" الذي عرض على منصة WATCH IT ويدور حول الشاب علي، الذي يقدم أمير عيد شخصيته، والذي يفكر في الانتحار، وأيضًا جاره إبراهيم، ويجسد شخصيته كامل الباشا، وهو مسن ويعيش بمفرده، ليجد كليهما في الآخر ملجأ لنفسه.

مسلسل دواعي السفر بطولة أمير عيد، نادين، كامل الباشا، أحمد غزي، أحمد فاضل، أيمن الشيوي، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمي، آدم الألفي، مريم نعوم، جلا هشام، وياسمين سمير، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد ناير.

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