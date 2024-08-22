في عيد ميلاده الـ 54.. مصطفى كامل: "اللهم ارزقني التوبة قبل الموت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

احتفل نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل بعيد ميلاده الـ 54، الموافق اليوم 22 أغسطس

وكتب عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام": "اللهم لك الحمد كل الحمد، ولك الشكر كل الشكر على ما مضى من العمر وما هو آت بإذنك وبأمرك، 22\8\1970، هو يوم مولدي، اليوم انتهى من العمر 54 عامًا، أحلام، شقاء، سعي، جهد، صبر، مسؤولية، خسارة، مكسب، نجاح، فشل، ابتلاء، شفاء، النهاية سترًا جميلًا منك يا رب، أشهدك يا ربي وأشهد جميع خلقك أني راضٍ كل الرضا بما قسمته لي، وعلى ما وهبتني من نعم لا تُعد ولا تُحصى وعلى كل ما أعطيت، أدعو وأتضرع إلى الله فيما هو باق ٍمن العمر، أن يزيد في نفسي تقواها، وأن يزيل من نفسي فجورها، وأن يسترني سترًا جميلًا".

وتابع: أدعو الله أن يحفظني ويحفظ لي من أحب، وأن يرزقني حُسن الخاتمة ويرزقني توبة ً قبل الموت ويُثبت قلبي على دين الإسلام، ويعفو عني ويغفر لي، ويُصلح لي شأني كله، أدعوك يا ربي بقدرتك وعظمتك أن تمحو ما بي من أخطاء، حتى ألقاك بقلب سليم وبنفس مطمئنة راضية مرضية".

يذكر أن الفنان مصطفى كامل أعلن أن نقابة المهن الموسيقية رحبت بمقترح زيادة فواتير علاج أعضاء الجمعية العمومية بنسبة 45 % ليصبح المبلغ 500 جنيه بدلاً من 350 لروشتة العلاج، و600 جنيه لروشتة الأمراض المزمنة.

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