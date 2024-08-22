شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات أغنية "تلك قضية" لـ كايروكى قبل غنائها فى مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر جمهور فريق كايروكى، حفلهم الغنائى فى مهرجان العلمين الجديدة الذى يقام غداً الجمعة 23 أغسطس، والجميع فى حالة حماس وانتظار للاستمتاع بأغانى فريقهم المفضل كايروكى.

ومن الأغانى التى ينتظرها الجمهور فى حفل كايروكى، أغنية "تلك قضية"، الداعمة للقضية الفلسطينية والأغنية من كلمات الشاعر مصطفى إبراهيم وتمت ترجمة الأغنية للغة الإنجليزية وقام بالترجمة ولاء كمال، ويتفاعل الجمهور مع الأغنية بشكل كبير عندما يغنيها أمير عيد ويرفعون علامات النصر فى كل مرة يتم غناؤها فى الحفلات.

وكلمات أغنية تلك قضية:

ينقذ في سلاحف بحرية

يقتل حيوانات بشرية

تلك قضية وتلك قضية

كيف تكون ملاكا أبيض؟

يبقى ضميرك نص ضمير

تنصف حركات الحرية

وتنسف حركات التحرير

وتوزع عطفك وحنانك

ع المقتول حسب الجنسية

وتلك قضية وتلك قضية

كيف تكون إنساناً راقي؟

ومطابق للإشتراطات

كل كلامك لابس واقي

وبتحضن كل الشجرات

بتقول ع البواب الحارس

وجنبك جيش بيهد مدارس

واما بتقفش نفسك لابس

دم.. تقول الكل ضحية

وتلك قضية وتلك قضية

كيف أصدق هذا العالم

لما بيحكي عن الإنسان؟

شايف أم بتبكي ضناها

علشان مات في الغارة جعان

ويساوي المقتول بالقاتل

بشرف ونزاهة وحيادية

وتلك قضية وتلك قضية

كيف أنامَ قريرَ العينِ؟

وأضع سدادة أذنين

والعيلة المدفونة ف بيتها

ممنوع حد يخش يغيتها

وكأن الارض اللي فوقيهم

مش تبع الكورة الأرضية

وتلك قضية وتلك قضية

كيف تعيش في سجنٍ واسع؟

زنازينه من نار ورماد

وتقوم من تحت الأنقاض

تتشعلق ف رقاب القاتل

تجمع اشلائك وتقاتل

وتوري الدنيا الكدابة

كيف يسير قانون الغابة

من اين طريق الحرية

ومن أين تؤتى الدبابة

مش فارقة العالم يتكلم

موت حر وما تعيشٌ مسلّم

تلهم جيل ورا جيل يتعلم

كيف يعيش ويموت لقضية

بننادي على عالم مين

علشان يستنكر ويدين

دن كما شئت فأي إدانة

لما يجري جوا السلخانة

مش هتخف بارود الدانة

ولا قادرة ترجع له صباح

تلك قضية

وهذا كفاح