شكرا لقرائتكم خبر عن سامى مغاورى: وجود مسرحيات فى مهرجان العلمين الجديدة تطور نوعى كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الفنان سامى مغاورى بالنسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، واستضافتها للأعمال المسرحية لأول مرة، وذلك بعد مشاركته فى مسرحية "السندباد"، التى عرضت مؤخرا ضمن فعاليات المهرجان.

وقال سامى مغاورى خلال لقائه باليوم السابع: "مهرجان العلمين الجديدة حاجة جميلة جدا، ووجهة نظر مهمة جدا من الدولة بعد أن كانت من قبل مدينة مهجورة مليئة بالألغام".

وعن استضافة المهرجان لعدد من المسرحيات لأول مرة، أشار إلى أن المدينة تحولت من مدينة الألغام إلى أبراج وعمارات ومهرجان بفعاليات المختلفة إلى جانب المسرح وعرض المسرحيات فى مدينة العلمين، ويعد ذلك تطورا نوعيا كبيرا، لوجهة نظر الدولة القوية، وهذا هام للغاية.

ويأتى عرض مسرحية السندباد فى إطار تعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية، وهى من بطولة: كريم عبد العزيز، نيللى كريم ، ويزو، مصطفى خاطر، ساميّ مغاورى، وغيرهم من الفنانين، ومن إخراج أحمد الجندى.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.