شكرا لقرائتكم خبر عن سامى مغاورى: عملت بروفة واحدة قبل السندباد وزملائى ساهموا فى تجهيزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان سامى مغاورى كواليس مشاركته فى مسرحية "السندباد" بطولة النجم كريم عبد العزيز، التى عرضت مؤخرا على مسرح "يو" ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة.

وقال سامى مغاورى خلال لقائه باليوم السابع إن زملاءه بالعمل والمخرج أحمد الجندى ساهموا بشكل كبير فى تجهيزه فنيا للدور والمسرحية، موضحا أنه خضع إلى بروفة واحدة قبل العرض وذلك بعد إطلاعه على سيناريو المسرحية.

وتابع مغاورى: "خدت الورق جيت العلمين عملت بروفة واحدة، وكانت الظروف صعبة خصوصا ليلة العرض عشان تجهيزات الإضاءة والديكور، ودا كان ممكن يأثر على الممثل، وميكونش مرتاح وإنه يبدع، ولكنى بجهد زملائى معايا ومساعدتهم ليا كان عندى حالة طمأنينة كبيرة ساهمت فى تجهيزى".

كما أشار إلى أن تعاونه السابق مع أغلب أبطال العمل ساعده بشكل كبير وأعطاه ثقة وطمأنينة أكبر، لافتا: "أنا اشتغلت مع كريم عبد العزيز في أعمال كتير زي الباشا تلميذ، واشتغلت مع نيللي أكتر من عمل منهم مسلسل ضد الكسر، ومصطفى خاطر شاركت معاه في اكتر من عمل تليفزيوني ومسرحي، وهم كلهم موهوبين واخلاقهم عالية، وكان عينهم عليا، ودا طمئني أكتر".

وكان عرض مسرحية السندباد في إطار تعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية، وهي من بطولة: كريم عبد العزيز، نيللي كريم ، ويزو، مصطفى خاطر، ساميّ مغاوري، وغيرهم من الفنانين، ومن إخراج أحمد الجندي.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.