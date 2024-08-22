وسام فارس: "العميل" يجمع بين التشويق والدراما وجانب كوميدي بسيط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان وسام فارس إن مسلسل "العميل"، الذي من المقرر انطلاق عرضه بداية من يوم الأحد 25 أغسطس الجاري على قناة MBC مصر 2، يجمع بين التشويق والدراما بالإضافة إلى جانب كوميدي بسيط.

وأوضح في بيان صحفي صادر عن مجموعة MBC "أقدم دور شاب لا يعرف هويته الحقيقية، ويراوده سؤال من أكون!، وعلاقته بأمير –الدور الذي يلعبه الفنان سامر إسماعيل- هي علاقة ندية منذ البداية، فهم أبناء دفعة واحدة في كلية الشرطة، وعلى خلفية ما يتعرّض له أمير مع العميد خليل، تكون الأفضلية لوسام، لكن أمير يحاربه في الوقت نفسه من خلال علاقته بـ ملحم وخولة".

يضيف وسام فارس "منذ لحظة افتضاح سر مهم مع بداية الأحداث، تتعقد الأمور، في ظل تنافس دائم ومستمر بين أمير ووسام من المشهد الأول، وهو تنافس على من يكون الأفضل في الدفعة، ومن هو الأهم عند ملحم وفي حياة نور (ميا سعيد)، وحياة ميادة والدة أمير (يارا صبري) ولاحقاً حياة خولة (رشا بلال)"، معتبراً أن "التنافس قائم على كافة الأصعدة، وثمة غيرة بينهما خصوصاً من جانب وسام بل ربما حقد منه على أمير".

وعن الاستعدادات النفسية والجسدية للشخصية، يقول فارس "لكل ممثل أسلوبه في قراءة الشخصية، وكيفية تقديمها"، وإلقاء نظرة شاملة على تاريخ الشخصية يظهر حجم العقد النفسية التي تعيشها، فالدور الذي ألعبه لشخص نشأ من دون أهل، وليس ثمّة ثوابت عنده، وهذه الأمور يجب أن تكون واضحة في الشخصية وفي طريقة أدائها". وعن العلاقة مع النجم أيمن زيدان، يجيب فارس "الأستاذ أيمن هو أب وحاضن لنا ولكل الشباب الذين شاركوا في المسلسل، وأقدر له دعمه وتوجيهاته لنا خلال التصوير".

تدور أحداث "العميل" حول شقيقين تفرقهما الحياة في الطفولة، وتعيد الجمع بينهما في مرحلة الشباب ليتواجهان طيلة الأحداث. أحدهما يعمل في سلك الشرطة، والآخر عضو بارز في واحدة من أشهر عصابات المافيا، وذلك ضمن أجواء من التشويق والإثارة وحبس الأنفاس.

تنطلق الأحداث حينما يكلف خريج أكاديمية الشرطة أمير باختراق عصابة إجرامية، ويكتشف في سياق الأحداث أن شقيقه، الذي اختُطِف في الطفولة، ينتمي إلى واحدة من أخطر المنظمات. العمل مقتبس عن المسلسل التركي Icerde"- في الداخل"، قام بإعداد السيناريو والحوار للنسخة العربية رامي كوسا، وإخراج بارباروس بيلجن، وإشراف عام سارة دبوس. يضم العمل عدد من الممثلين السوريين واللبنانين، أبرزهم: النجم أيمن زيدان، سامر إسماعيل، وسام فارس، فادي صبيح، طلال الجردي، أيمن رضا، يارا صبري، عبدو شاهين، رشا بلال، ميا سعيد، هند باز، حازم زيدان، همام رضا وآخرين.