"أعلن توبته" و"مولاي" وضعه في أزمة.. معلومات عن مروان بابلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدر مغني الراب مروان بابلو محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الإجتماعي بعد تصريحاته مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش ببرنامج "ABTalks" المعروض على تطبيق "يوتيوب".

وتحدث "بابلو" عن قرار اعتزاله المفاجئ، وقال: "وقت اعتزالي مكانش عندي رمادي كله أسود وأبيض، لأني خسرت كتير في حياتي وعارف إحساس الخسارة، مكانش عندي مشكلة أخسر تاني وتالت ورابع، والحياة قائمة على كده، كنت في عز نجاحي".

واستكمل: "اتحطيت في اختبار كبير، يا أختار نفسي أو أبيع نفسي، واخترت نفسي وكان اختيار سليم، وكان أهلي لهم جزء كبير فيه، واعتزلت قبل ما يعلنوا عن كورونا بأسبوع، كنت تعبان أوي وبطلت عشان صحتي النفسية".

وكان مروان بابلو أعلن اعتزاله الغناء في 14 فبراير 2020، لأسباب دينية وشخصية، وقال إنه لن يعود للغناء وصنع الموسيقى وبعد فترة وجيزة أغلق قناته الرسمية على "يوتيوب" وحسابه على "إنستجرام"، موضحًا أن السبب وراء الاعتزال كان الضغط الذي فرض عليه، واختلاف مستويات التوقعات التي حاصره الناس بداخلها، ليقرر العودة مرة أخرى عام 2021 من خلال أغنية "الغابة" وأعاد جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض لكم معلومات عن مروان بابلو في السطور التالية:

- مروان بابلو هو أحد أبرز نجوم الراب.

- اسمه الحقيقي هو مروان أحمد مطاوع، وعرف بأسلوبه المميز والغير تقليدي في غناء الراب.

- بدأ مسيرته الغنائية تحت إسم "داما" ليغيره لـ "مروان بابلو" .

- اشتهر بتقديم عدد من الأغاني التي تناقش مشاكل الشباب اليومية.

- من مواليد مدينة الإسكندرية 22 نوفمبر 1996.

- تأثر بالموسيقى الإلكترونية منذ صغره.

- يقوم بإعادة تعريف شعبية موسيقى الهيب هوب والتراب في مصر.

- بدأ مروان بابلو في تأليف الموسيقى لأول مرة عام 2015.

- كانت انطلاقته الحقيقية عام 2018 وأطلق أولى أغانيه بعنوان "سندباد".

- أقام مروان بابلو حفلا غنائيا في شهر أكتوبر عام 2021 في مركز المنارة بمنطقة التجمع الخامس، وغنا على طريقة البلاي باك في بعض الأغاني وهو ما أثار بسببه جدلا كبيرا وقتها ومنعه نقيب المهن الموسيقية وقتها الفنان هاني شاكر من الغناء في قراراته النقابية، إذ شاركه بالحفل مغني الراب الفلسطيني شب جديد الذي قام بتغيير كلمات ابتهال "مولاي" للشيخ سيد النقشبندي إلى "مروان إني وقفت ببابك يا مروان" وسط استياء كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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