علي وكنز.. أبناء محمد رمضان يشاركونه تصوير فيديو كليب جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف برنامج "et بالعربي" عن مشاركة أبناء محمد رمضان في تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة والمقرر طرحها الفترة المقبلة، على منصات الموسيقى المختلفة.

وكتب برنامج "et بالعربي" ، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": علي و كنز أولاد محمد رمضان يشاركونه تصوير كليب أغنيته الجديدة في لبنان مع المخرج أحمد المنجد".

وكان آخر ظهور لأبناء محمد رمضان مع والدهم على مسرح حفله الغنائي بالرياض في نوفمبر الماضي من العام 2023.

ويشارك محمد رمضان بطولة فيلم "أسد" نخبة من نجوم السينما المصرية وهم خالد الصاوي، ماجد الكدواني، محمود السراج، علي قاسم، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

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