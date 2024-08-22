أبرزهن هنا الزاهد ونرمين الفقي.. 10 فنانات يثرن الجدل في المصيف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يقضي عددًا من نجمات الفن إجازتهن في المدن الساحلية داخل مصر وخارجها تزامنا مع اقتراب انتهاء فصل الصيف، للاستمتاع بوقتهن مع عائلاتهن.

ونستعرض لكم صورا لأبرز النجمات اللاتي استمتعن بقضاء أوقات مميزة خلال إجازتهن الصيفية، بعد تصدرهن تريندات مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بسبب إطلالتهن الجريئة، ومن أبرزهن هنا الزاهد، ميرنا جميل، هيدي كرم، ريم مصطفى، هيفاء وهبي، ملك قورة، نرمين الفقي، ميرهان حسين، روبي، بوسي.

وظهرت الفنانة هنا الزاهد، بإطلالة صيفية مميزة خلال قضائها الإجازة في مدينة إيبيزا الإسبانية، بينما هربت الفنانة هيدي كرم إلى إحدى الشواطئ لقضاء عطلة الصيف، وظهرت مرتدية فستانا أزرق جريء.

كما تفاعل الجمهور مع إطلالة الفنانة ميرنا جميل الساحرة، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

وأبهرت الفنانة نرمين الفقي متابعيها، بإطلالة جريئة وهي تستمتع بإجازتها على البحر وقت الغروب، بإطلالة جريئة مرتدية ملابس البحر.

ونالت إطلالة الفنانة ريم مصطفى إعجاب متابعي ورواد السوشيال ميديا، حيث ظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستانا قصيرا باللون الأسود.

وظهرت الفنانة الشابة ملك قورة بإطلالة جريئة مرتدية فستان بنفسجي عاري من الصدر والخصر كشف عن جمالها الساحر.

وتألقت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي في أحدث ظهور لها من الساحل، ونالت إعجاب متابعيها بعد ظهورها بإطلالة جريئة ارتدت خلالها توب باللون الأخضر، وجيب جينز مفتوح باللون الأزرق الفاتح.

وحازت إطلالة الفنانة ميرهان حسين، الجريئة في الساحل الشمالي على إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا بعد ظهورها مرتدية فستان قصير مكشوف الظهر.

وشاركت الفنانة روبي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها داخل مركب وسط البحر مرتدية ملابس جريئة تناسب الأجواء.

فيما شاركت المطربة بوسي، متابعيها صورًا جديدة خلال قضائها إجازة الصيف في مراسي الساحل الشمالي، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية متميزة أبرزت جمالها.

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