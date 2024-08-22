هاني سلامة وأحمد عبدالعزيز.. نجوم الفن في عزاء "حما" الفنان إيهاب فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

استقبل الفنان إيهاب فهمي، عددًا من نجوم الفن، في عزاء والد زوجته يسرا وجيه عثمان، المقام حاليًا في دار مناسبات مسجد الحجاز، بمحطة الطالبية بين شارع فيصل والهرم.

وبدأ النجوم في التوافد على العزاء، وكان على رأسهم الفنان أحمد عبدالعزيز، الفنان هاني سلامة، والفنانة صفاء الطوخي، الفنان طارق النهري، وغيرهم.

شٌيع، الإثنين الماضي، جنازة والد زوجة الفنان إيهاب فهمي، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص على حضور الجنازة، عدد من النجوم من بينهم، نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي والفنان منير مكرم، والفنان أحمد السعدني والفنان أيمن عزب.

وأعلن خبر الوفاة الفنان إيهاب فهمي، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "توفي إلى رحمة الله تعالى والد زوجتى الحبيبة يسرا، الحاج وجيه عثمان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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