هكذا احتفل ويل سميث بتخطي فيلم "Bad Boys 4" 400 مليون دولار عالميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل النجم الأمريكي العالمي ويل سميث بتخطي فيلم "Bad Boys: Ride or Die" حاجز الـ 400 مليون دولار عالميًا منذ عرضه تجاريًا مطلع شهر يونيو الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وأعاد ويل سميث نشر خبر تخطي الفيلم حاجز الـ 400 مليون دولار عبر خاصية الاستوري على حسابه "إنستجرام"، ويعد الفيلم هو الجزء الرابع من سلسلة أفلام الأكشن "Bad Boys" التي عرض أولى أجزائها عام 1995 وأصبح من أشهر أفلام الإثارة والتشويق بفترة التسعينيات، ليتم إنتاج المزيد من الأجزاء تباعًا بمشاركة ويل سميث والممثل مارتن لورانس وحققت الأجزاء نجاحًا كبيرًا على الصعيدين الجماهيري والنقدي.

عرض الجزء الثالث من السلسلة عام 2020 بعنوان "Bad Boys for Life" وكان بمثابة عودة الثنائي بعد غياب سنوات من الجزء الثاني للسلسلة عام 2003، وحقق الجزء الثالث إيرادات عالمية بلغت 426 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 90 مليون.

وظهر النجم العالمي ويل سميث مؤخرًا ضيفَا على برنامج "Big Time Podcast" تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، وكشف خلاله "ويل" عن سعادته لتواجده في الرياض، إلى جانب كونه يريد تجربة العديد من الأكلات السعودية، كما أكد على كونه يشعر بالانتماء للشرق الأوسط.

يذكر أن ويل سميث يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثاني لفيلم "I am Legend"، وفيلم السيرة الذاتية "The Council" ويجسد خلاله شخصية المجرم وتاجر المخدرات الأمريكي نيكي بارنز.

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