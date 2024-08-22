آية سماحة تكشف كواليس شخصيتها بمسلسل "عمر أفندي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل فريق عمل مسلسل "عمر أفندي" الذي بدأ عرضه مؤخرًا على منصة "شاهد"، الترويج للمسلسل الذي يحقق نجاحًا ملحوظًا منذ عرض حلقاته الأولى وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الدراما التليفزيونية.

ونشرت سماحة، صور جديدة من الكواليس حيث ظهرت وهي تتمرن على عدد من الاستعراضات بمساعدة أحد المتخصصين في الرقص، وتجسد "آية" شخصية "زينات" التي تقدم عدد من الاستعراضات داخل التياترو الذي تدور حوله أحداث المسلسل.

تدور أحداث مسلسل "عمر أفندي" في إطار من التشويق والإثارة حول أحد الأشخاص الذي يعثر على سرداب سري يعود به إلى زمن بعيد، يكتشف من خلاله ماض لا يعلم عنه شيء، ويدفعه فضوله للعيش في حياة مزدوجة في زمانين مختلفين، ويشارك ببطولة الفيلم أحمد حاتم، رانيا يوسف، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ، تأليف مصطفى حمدي، إخراج عبدالرحمن أبو غزالة.

وكانت آخر مشاركات الفنانة آية سماحة بمسلسل "كامل العدد +1" بطولة الفنانة دينا الشربيني، ومسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة كريم محمود عبد العزيز وعرضا بموسم دراما رمضان 2024.

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