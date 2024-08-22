بالصور.. نجوم الفن ومشاهير في عزاء "حما" الفنان إيهاب فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

حرص نجوم الفن ومشاهير على حضور عزاء "حما" الفنان إيهاب فهمي، والد زوجته يسرا وجيه عثمان، والمقام حاليًا في دار مناسبات مسجد الحجاز، الواقعة بمنطقة الطالبية بين شارع فيصل والهرم.

وتوافد عددًا من نجوم الفن والرياضة، لتقديم واجب العزاء، وكان على رأسهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثليلية، الفنان أحمد عبدالعزيز، الفنان هاني سلامة، والفنانة صفاء الطوخي، الفنان طارق النهري، وحارس نادي الزمالك محمد عواد، ونجم الأهلي السابق حسام عاشور.

توفي "حما" الفنان إيهاب فهمي الأحد الماضي، وشيعت الجنازة يوم الإثنين، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص على حضور الجنازة، عدد من النجوم من بينهم، نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي والفنان منير مكرم، والفنان أحمد السعدني والفنان أيمن عزب.

وأعلن خبر الوفاة الفنان إيهاب فهمي، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "توفي إلى رحمة الله تعالى والد زوجتى الحبيبة يسرا، الحاج وجيه عثمان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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