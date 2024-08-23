أسما شريف منير تصدم الجمهور بتصرف غير متوقع.. ماذا فعلت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

صدمت الفنانة أسما شريف منير، جمهورها عبر السوشيال ميديا بحذفها جميع صورها بحسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، والبقاء على تدوينة واحدة فقط تحمل أكثر من صورة لها.

واعتادت أسما شريف منير، خلال الفترة الماضية على مشاركة جمهورها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" كل لحظة تمر بها في حياتها، وتبدي رأيها في العديد من الأمور.

وفؤجى المتابعين عبر السوشيال ميديا، بحذف أسما شريف جميع صورها وفيديوهاتها من حسابها على "إنستجرام".

وكانت أسما شريف منير، أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي في أبريل عام 2021.

وكتبت "أسما" عبر "ستوري إنستجرام": "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف، من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب، بكل احترام، ونقطة".

أضافت: "ربنا يكرمنا إحنا الاتنين، بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم، إحنا كان في بينا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

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