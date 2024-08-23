أول تعليق من أسما شريف منير بعد حذف صورها على إنستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فوجئ متابعي أسما شريف منير بحذف جميع صورها من حسابها على "إنستجرام" خلال الساعات القليلة الماضية وسط العديد من التساؤلات.

وقررت أسما، نشر منشور وحيد تضمن عدد من الصور لها بالعديد من المناسبات المختلفة، وأوضحت السبب وراء حذفها جميع صورها، قائلة: "شلتي كل صورك ليه؟، عشان عايزة أشارك معاكم حاجة تفرق، تفرق مع شخص واحد بس، طب وهو إيه يعني اللي هيفرق في الصور دي؟، أول حاجة عايزة أوصلها من الصور دي، إنها من غير أي إيديت أو فلتر، ودي حاجة أنا في صراع دايم فيها، عشان بقيت بحب شكلي ب فلتر اكتر وده شيء محزن، فمحتاجة أحس اني حرة من الفلاتر والايديت عشان أشجع بنات تكون حسه أحسن".

واستكملت: "تاني حاجة في صور من شغلي و مشروعي اللي تعبانة فيه جدا ومحتاجة أشاركوا معاكم عشان أشجع الناس إنها تاخد خطوة في إنها تبدأ من الصفر عادي مهما كانت مكانتها الإجتماعية، تالت حاجة مشروعي الأصغر هو الفخار، وده أنا عملته عشان أشجع المنتجات اليدوية الطبيعية الصحية وعشان أنا دلوقتي بختار أغلب اختياراتي في الحياة أي حاجة راجعة للطبيعة".

وأضافت: "رابع حاجة، لما تخنت كنت مكسوفة بس تقبلت جسمي وحبيته بس ده مش معناه اني مش عايزه اوصل لأفضل شكل صحي ل جسمي، فا شغاله عليه و عندي خطة للتغير، بس لحد ما اوصل للنتيجة الصح انا حبه نفسي و انوثتي و شايفة نفسي تمام اوي، خامس حاجة، اني بحلم احلام ناويه بكل قوتي احققها فا بقيت بحط نفسي في الاماكن اللي شبه حلمي، بجذب الناس اللي بتفيدني، بحلم احلام كبيرة بس مش و انا قاعده على الكنبة، وانا بسعى في شغلي و مصدقة اني هوصل ل اكتر من ما بتمنى و ده بقولوا عشان اشجعكم انكم تتحركوا و متأجلوش اللي نفسكم فيه مهما كانت الحاجة اللي موقفاكم".

وأنهت حديثها قائلة: "سادس حاجة، التأمل في خلق الله، غير حياتي و خلاني اكون شخص اهدي و ممتن اكتر، وحساس اكتر، انا حقيقي نفسي افيدكم و اساعد اللي بيتبعوني يكونوا احسن بأي طريقة ممكنة، و انا بحضر حاجات جديدة اتمنى انها تكون مصدر إلهام ليكم، وحشتوني اوي".

وكان الظهور الأخير لأسما شريف منير على "السوشيال ميديا" منذ أيام ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها على نفس التطبيق وهي تدعم الفنانة شيرين عبد الوهاب في أزمتها الأخيرة مع طليقها الفنان حسام حبيب، وخلافاتها مع شركة روتانا بسبب أغانيها الجديدة.

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