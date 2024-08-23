رحمة حسن تثير الجدل: "جبت 50% ودخلت حقوق ومكملتش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة رحمة حسن عن مجموعها في الثانوية العامة، والكلية التي التحقت بها.

وردت "رحمة"، على سؤال من أحد متابعيها عن الكلية التي تخرجت منها، في ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، وكتبت: "أنا مش خريجة حاجة.. جبت 50% ودخلت حقوق تعليم مفتوح ومكملتش".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة رحمة حسن الفنية كانت مسلسل "إيجار قديم" عام 2022، ومسلسل سابع جار الذي أنتج عام 2017.

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