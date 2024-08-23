بوسي بـ"جيبة" قصيرة ونانسي عجرم بـ"شورت"..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ركين سعد

ظهرت الفنانة ركين سعد بدون مكياج عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

غادة طلعت

شاركت الفنانة غادة طلعت، متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج بسيط أبرز ملامحها.

محمد سامي

نشر المخرج محمد سامي، صورة جديدة له أثناء تواجده بأحد المطاعم، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر برفقة زوجته الفنانة مي عمر.

نانسي عجرم

خطفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية "شورت" قصير برفقة ابنتها.

سهر الصايغ

ظهرت الفنانة سهر الصايغ بملابس كاجوال، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعل متابعيها.

نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر، متابعيها، على موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام"، صورة جديدة لها، وعلقت: "صباحكم جميل".

مسلم

ظهر مطرب المهرجانات مسلم، بسيارته الفارهة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

بوسي

نشرت الفنانة بوسي، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بـ"جيبة" قصيرة باللون الأحمر وتوب أبيض.

ريهام عبد الغفور

ظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور بدون مكياج، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصورة إعجاب الجمهور.