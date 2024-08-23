ماذا قال حلمي عبدالباقي بشأن أزمة محمد فؤاد وطبيب مستشفى عين شمس التخصصي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، على أزمة الفنان محمد فؤاد وطبيب مستشفى عين شمس التخصصي.

وكتب حلمي، عبر حسابه على فيسبوك: "قبل أي شئ وقبل أي كلام أنا كمواطن مصري أكن كل التقدير والإحترام لأي إنسان قد كرمه الله وجعله في خدمة ومساعدة البشر وأولهم الأطباء وكل مسؤول في هذا المجال الإنساني وهنا أتوقف لحظة وأطرح سؤال ما الذي يجعل محمد فؤاد وهو معروف عنه أنه إنسان محترم ومهذب أن يثور هذه الثورة".

وتابع حلمي: "هل عقله قد ذهب علشان يعمل كده أكيد لأ يبقى فيه عامل خارجي كبير جعله يخرج عن شعوره وهو خوفه على أخوه وعدم مبالاة الطبيب بالحالة والتحدث معه بشكل مستفز وأي حد في مكانه أكيد مش هيقدر يتحمل هذا الاستفزاز".

واستكمل: "وقد رأينا جميعا الفيديو اللي فيه لحظة دخول محمد فؤاد وعدم إهتمام الدكتور به، حتى لم ينظر إليه هل لكونه فنان والطبيب عاوز يترسم عليه، ولكن المفروض أن مفيش مجال لكده وكلنا برضو شفنا الدكتور وهو بيخطف التليفون من إيد محمد بشكل هستيري وبعد كل هذه الاستفزازات، وشعور محمد أن أخوه ممكن في أي لحظة تأخير ممكن لا قدر الله ينتهي عمره المفروض محمد فؤاد يكون عنده ثبات انفعالي على أساس أنه مش بني ادم عادي ده كلام بالذمة ده كلام فيه لحظات بتمر على الإنسان بينسى أنه فنان ولا غيره وهي لحظة خوفه على حبايبه مفيش ساعتها مسميات".

وأضاف: "هو في الآخر إنسان وعلى فكرة أنا مش بتكلم علشان محمد فؤاد صديق عزيز ولكن والله والله بقول كلمة حق وأي حد في مكانه حتى ولو لا يمث لي بصلة هقول نفس الكلام، أنا بدعم محمد فؤاد وإن شاء الله الموضوع يمر على خير لأننا كلنا كمصريين، أكيد نحترم أطبائنا ونحترم كل صغير وكبير في تلك المهنة الإنسانية وآسف على الإطالة" .

يذكر أن، واقعة الفنان محمد فؤاد وطبيب مستشفى عين شمس التخصصي بدأت حينما توجه "فؤاد" للمستشفى من أجل إسعاف شقيقه الذي احتاج إلى تدخل طبي سريع على مستوى أمراض القلب، لكنه دخل في مشادة كلامية مع الطبيب تطورت إلى قيام المطرب بالاعتداء عليه بالسب والقذف.

وظهر في الفيديوهات مشاجرة عنيفة بين محمد فؤاد والطبيب، بينما حاول المتواجدون داخل المستشفى إنهاء المشاجرة والفصل بينهما.

ومع انتشار الفيديو، وحدة الرصد بوزارة الداخلية تابعت المقطع ووجهت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بفحص الواقعة وكشف ملابساتها.