"لا مبالاة ومش طبيعي".. صديق محمد فؤاد يكشف تفاصيل المشاجرة مع طبيب عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المنتج أحمد أيوب تفاصيل جديدة عن واقعة اعتداء طبيب مستشفى عين شمس التخصصي على صديقه المطرب محمد فؤاد.

وتحدث "أيوب" في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلًا: "شقيق محمد فؤاد مريض، وذهب إلى المستشفى لأن حالته خطرة، وقد اختار مستشفى عين شمس لأنه أجرى فيها عملية من سنتين، ولما عرفنا توجهنا بسرعة إلى المستشفى".

وأضاف قائلًا: "عندما وصلنا، وجدنا الطبيب يتصرف بطريقة غير لائقة، كنا نحاول الاستفسار عن الحالة، لكنه لم يرد علينا بشكل جيد. كان يبدو متوترًا، متضايقًا وتعبانًا، وكان هناك شيء غير طبيعي، لامبالاة وعدم رغبة في الرد علينا والتحدث. فؤاد قال له: هل نحن أزعجناك أو ضايقناك؟ فقام الطبيب بالصراخ وقال: هاتوا الأمن واطردوهم برة. لم يكن هناك فعل يستوجب رد الفعل هذا".

وعن ما أثير حول أن فؤاد قال للطبيب: "هل أنت لا تعرف من تتحدث معه؟"، أكد أيوب أن هذا لم يحدث على الإطلاق، مضيفًا: "كنا نسأل عن الحالة، لكنه لم يرد علينا وأدار لنا ظهره. فؤاد رد عليه قائلاً: لماذا تتحدث معي بهذه الطريقة؟ ما اسمك؟ لماذا تتعامل معنا بهذه الطريقة؟".

وأردف: "الدكتور صرخ بشدة، وحدث هرج ومرج في المكان. محمد فؤاد أمسك هاتفه وقال له: من أنت وما الذي يحدث؟"، متابعًا: "لو كان فؤاد مخطئًا، لما صور ما حدث وهو مخطئ".

وتابع: "عندما كان محمد فؤاد يصور الواقعة، دخل الدكتور وشد الموبايل من يده وحاول ضربه. شقيق فؤاد، الذي كان مريضًا، قام من على السرير وشاهد الشجار. كنت أتوقع أن يتدخل أحد من الطاقم الطبي لمتابعة المريض، أو أن يجبر ضمير الطبيب الإنساني على متابعة الحالة، لكنه لم يحدث. ثم خرجنا من المستشفى جميعًا للبحث عن مستشفى أخرى لإجراء العملية".

ونشبت مشاجرة بين محمد فؤاد وأحد أطباء مستشفى عين شمس التخصصي، بعد توجهه إلى المستشفى من أجل إسعاف شقيقه، الذي كان يحتاج إلى تدخل طبي سريع على مستوى أمراض القلب. ولكنها تطورت إلى مشادة كلامية مع الطبيب، تطورت إلى قيام المطرب بالاعتداء عليه بالسب والقذف.

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