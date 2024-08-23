حمزة نمرة عن حفله في مهرجان العلمين: "شعور لا يوصف أنك بين أهلك وناسك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حل الفنان حمزة نمرة ضيفًا على برنامج "سهرة خاصة" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، الذي يعرض على قناة "الحياة" ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام.

وعبر نمرة عن سعادته بإحياء حفله الغنائي في مهرجان العلمين الذي شهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا، حيث شاركه الحفل فريق مسار إجباري والفنانة الجزائرية سعاد ماسي. كما تحدث عن علاقته بنجوم الوسط الغنائي، وعن النجاح الكبير الذي حققه ألبومه الأخير "رايق"، إلى جانب مشاريعه الغنائية خلال الفترة المقبلة.

وعن نجاح حفله في مهرجان العلمين، قال: "شعور لا يوصف أنك في وسط أهلك وناسك وفي جو رائع مثل هذا في مدينة جميلة مثل العلمين، وأن تقام فيها حفلة كبيرة بهذا الشكل، فهذا شيء أتشرف به دائمًا في أي وقت ألبي فيه هذه الدعوة، وسعيد أن الناس استمتعت، وأتمنى دائمًا أن يستمر النجاح ولا تكون هذه المرة الأخيرة، وأشارك في المواسم الأخرى وكل عام يكون جمهور مدينة العلمين أكبر وأكبر".

وعن رأيه في الفرق بين إحياء الحفلات في مصر أو خارجها، أضاف: "الحفلات التي تُقام في أوروبا وأمريكا يكون جمهورها مصريًا طبعًا، ودائمًا يشعر بالحنين للوطن وينتظر أي روح مصرية، ودائمًا تكون الليالي التي نقيمها خارج مصر كأنها ليالٍ مصرية، والناس تشعر كأنها في مصر، وكنت أسعد جدًا عندما أشعر أني أبني جسورًا بين المصريين وبعضهم وبين مصر والمصريين في الخارج. الحمد لله أني قادر على القيام بهذا الدور والناس تصدقني، والحفلات تكون رائعة جدًا، أما الحفلات في مصر فهي أكثر حميمية طبعًا، وكل حفلة يكون لها جوها الخاص".

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