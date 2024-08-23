بالصور..جولة داخل الطائرة الخاصة لـ كيم كارداشيان (سعرها سيصدمك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إحدى الصفحات الخاصة بالمشاهير على "السوشيال ميديا" عن تفاصيل الطائرة الخاصة للممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية كيم كارداشيان وهي من طراز "جلف ستريم" والمعروفة باسم "كيم إير".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من داخل الطائرة التي قامت كيم بشرائها عام 2022 مقابل 95 مليون دولار، وتم تطوير الطائرة من الداخل مما رفع قيمتها التسويقية إلى 150 مليون دولار، وتعكس تفاصيل الطائرة الحياة المترفة التي تعيشها كيم كارداشيان وعائلتها بدءًا من المقاعد المغطاة بالكشمير وحتى كتابة اسمها على السجاد الخاص بالطائرة.

وكان الظهور الأخير لكيم كارادشيان في حفل زفاف أنانت أمباني نجل رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني في الهند وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع النجوم العالميين والشخصيات العامة والسياسيين.

وكشف موقع "فوربس" المختص برصد ثروات المشاهير عن ثروة كيم كارداشيان التي بلغت مليار و700 مليون دولار.

وكانت آخر مشاركات كيم كارداشيان الإنتاجية بالمسلسل الواقعي "The Kardashians" الذي عرض موسمه الخامس بشهر مايو الماضي.

يذكر أن كيم كارداشيان تشارك بعدد من الأعمال ما بين التلفزيونية والسينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم الكوميديا "The 5th Wheel"، ومسلسل الدراما "All’s Fair".

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