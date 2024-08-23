حمزة نمرة عن نجاح أغنية "فاضي شوية": "كانت صدفة وخرجت من رحم المعاناة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حل الفنان حمزة نمرة ضيفًا على برنامج "سهرة خاصة" تقديم الإعلامي عمرو الليثي ويعرض على قناة "الحياة" ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام.

وعبر "نمرة" عن سعادته بإحياء حفله الغنائي في مهرجان العلمين الذي شهد حضور جماهيري ضخم وشاركه الحفل فريق مسار إجباري، والفنانة الجزائرية سعاد ماسي، كما تحدث عن علاقته بنجوم الوسط الغنائي، وعن النجاح الكبير الذي حققه ألبومه الأخير رايق، إلى جانب مشاريعه الغنائية خلال الفترة المقبلة.

وعن فكرة أغنية "فاضي شوية" قال: "خليل عز الدين هو الشاعر اللي كتبها وعرفت انه كتبها في 2014، وكتبها في ظروف نفسية مكانتش أحسن ظروف، وطلعت من رحم المعاناة زي ما بيقولوا وفي 2017 عدت عليا بالصدفة عجبتني جدًا وبعت ساعتها لشاعر صديق ليا من إسكندرية سألته على الشاعر ده وتواصلنا وقولت له حابب الأغنية دي، والأغنية كانت مشكلتها كاتبها بطريقة نثرية مش معالجة غنائية وكان الكلام وزنه صعب يتحول لأغنية وكل ما كنت ألحنها أعطل".

واستكمل: "وفي كل جلسة مع أصدقائي كان دايمًا لما بييجي سيرة الشعر أو النصوص الحلوة كان بيبقى معايا الورقة اللي فيها الكلمات أطلعها واسمعها لأصحابي لأني كنت حابب جدًا الأغنية ومكنتش عارف انها هتتحول لأغنية امتى".

مضيفًُا: "وفي 2020 أيام الكوفيد كنت في الجيم وبعدين جاتلي فكرة لحنية معينة وقولت ممكن تليق على فاضي شوية بس كان لازم نلعب شوية جوه الكلام، ومكنتش عارف أن الأغنية هتعمل نجاح كبير أوي وكانت بالنسبة لي أغنية حلوة وبس، وعرفت أن الأغنية هتحقق نجاح كبير وانا بسمعها لمراتي وولادي وقالولي الأغنية دي مهمة جدًا ولازم تهتم بيها ومشيت وراهم".

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