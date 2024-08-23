شكرا لقرائتكم خبر عن دانيال بلاتزمان عازف الطبول فى Imagine Dragons يغادر الفرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عازف الطبول فى فرقة Imagine Dragons دانيال بلاتزمان رحيله عن الفرقة، كان انضمام عازف الطبول للفرقة فى عام 2011، وأعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعى أنه سيترك الفرقة.

وكتب: "بعد رحلة لا تصدق استمرت لأكثر من عقد من الزمان، سأغادر الفرقة الرائعة Imagine Dragons، أردت أن أشارككم أعمق امتناني، على دعمكم الثابت ومشاركتكم في متعة الموسيقى معي".

وتابع بلاتزمان شرح سبب رحيله: "كان التواصل معكم جميعًا أبرز ما يميز هذا الفصل، وأنا متحمس لأتمكن من مشاركة المزيد قريبًا حول المشاريع التي كنت أعمل عليها على مدار الأشهر القليلة الماضية، والتي تركز على شغفي الأكبر.. تسجيل الموسيقى والتأليف، وأعدكم بأن تكونوا أول من يعرف، ترقبوا المزيد".

أعلنت فرقة Imagine Dragons عن بديل بلاتزمان، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه لا يبدو أن هناك أي ضغينة متورطة في رحيل بلاتزمان عن الفرقة، حيث علق عازف الجيتار وعازف لوحة المفاتيح في Imagine Dragons على إعلان عازف الطبول قائلاً "أحبك يا بلاتزمان!".