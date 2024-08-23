محجوب القاسم شقيق مجد القاسم يطرح "ساعة الصبح" على "يوتيوب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح المطرب محجوب القاسم شقيق المطرب مجد القاسم، كليب أغنيته الجديدة "ساعة الصبح" عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية من كلمات الشاعر عادل حراز، ألحان وتوزيع أحمد بدوي، يتعاون فيها مع المنتج ريتشارد الحاج.

كليب أغنية "ساعة الصبح" تم تصويره ما بين القاهرة والإسكندرية، وتعاون فيه محجوب القاسم مع المخرج سامح إبراهيم.

من جانبه، قال القاسم في بيان صحفي: " كلمات أغنية ساعة الصبح، جديدة ولذيذة ورايقة، متفائل بيها جدًا أن تلقى إعجاب الناس بسبب اللحن والتوزيع أيضا".

وأضاف: "فكرت في طرح أكثر من أغنية سينجل خلال الفترة المقبلة بعد نجاح عيونك مدرستي التي طرحتها مؤخرًا، وهي الفكرة التي لجأ لها معظم المطربين الكبار حاليًا، لأن تنفيذ ألبوم غنائي يحتاج لعام كامل شغل، وبات طرح الأغاني منفردة يحقق انتشار أكبر وأسرع للمطرب".

وعن صعوبات سوق الغناء حاليًا، أوضح: "للأسف أصبح السوق مفتوح لأي شخص يريد الغناء، بغض النظر عن موهبته، ورأيي لن يحقق النجاح إلا المطرب صاحب الإنتاج والتسويق الضخم، الذي يقدم غنوة جديدة في كل تفاصيلها".

وعن تعاونه مستقبلًا مع شقيقه مجد القاسم، أكد: "نحضر لديو معًا خلال الفترة المقبلة نكشف تفاصيله قريبًا، في 5 تعاون يجمعنا معًا، بعد نجاحنا معًا في أغاني المرسيدس، بيتك بيتك، يالله يا عالم وغيرها".

وتابع: "أرفض فكرة المطرب المنتج التي لجأ لها البعض حاليًا، لأنني مؤمن أن المطرب شغله هو الغناء والتجسيل وتفاصيله، حتى ينجح ولا يقترب من خوض الإنتاج، لأن الأخير له ناسه المختصين وناجحين فيه".

وتقول بعض كلمات أغنية ساعة الصبح: " غير صوتك لما يكون سهران، مين خلا الليل يسهر بالليل، مع قمر الليل ويقول ألحان، مين خلا نجوم الليل ترقص، وتغنى يا ليل على انغامي، مين خلا النسمة تعدي قوام، على خصلة شعرك في منامي".