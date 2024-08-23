شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عيد عن باند كايروكى: عيلة وضهر وسند لبعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر جمهور فريق كايروكى حفلهم الغنائى فى مهرجان العلمين الجديدة، اليوم الجمعة، والجميع فى حالة حماس وانتظار للاستمتاع بأغانى فريقهم المفضل.

ويحظى فريق كايروكى بشعبية ضخمة في الوطن العربى، وفى كل جولاتهم الأوروبية تنفد التذاكر، وعلى مرور الزمن أصبح أعضاء الفريق الخمسة عائلة وسند لبعضهم، ووصف النجم أمير عيد أعضاء الباند من قبل في تصريحات خاصة لـ الخليج 365، قائلا: "آدم أقول له شكرا لأنه الشخص الذى أذهب له كل لما أكون متضايق وشريف من المجتهدين جدا وبيعمل شغله بأحسن شكل وعنده مشاعر، هوارى اإيدى اللى بعزف بيها وجزء منى وتامر صديق الطفولة ودائما بيدينا حماس وروح ودائما ضهر وسند وعيلة لبعض".

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.

وشهد المهرجان تعاون مثمر مع كل الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتى حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور فى المنازل قناة U LIVe ليستطيع الجميع من متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التليفزيون، حيث تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.