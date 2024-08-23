شكرا لقرائتكم خبر عن Flying Lotus يكشف تأليف نغمتى رنين لهاتف iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد منتج الأغانى الأمريكى ستيفن دى بينجلى إليسون، المشهور بـFlying Lotus، أنه ألف وأنتج نغمتى رنين لهاتف iPhone لشركة Apple.

وأعلن المنتج ودي جي والمؤسس المشارك لشركة التسجيلات الرائدة Brainfeeder، من خلال حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه شارك فى صنع نغمتى الرنين "Daybreak" و"Chalet" بعد أن قامت Apple بتحليل النغمات فى حلقة حديثة من برنامجها "The Sound of Apple".

كتب Flying Lotus على X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، مؤكدًا أن النغمات متاحة منذ فترة أطول مما يدركه الناس: "سربت Apple ذلك حتى أتمكن من قول ذلك، لقد كتبت بعض النغمات التى كانت على هاتف iPhone منذ iOS13".

تم طرح iOS13 فى عام 2019، وكانت النغمات مجانية للاستخدام لجميع مستخدمى Apple منذ ذلك الحين، كلتا النغمتين عبارة عن نغمات ناعمة وبطيئة، وتتميز بنغمة شهية وحالمة تسهل على المستخدمين الوصول إلى تنبيهاتهم. يمكنك الاطلاع عليها أدناه.