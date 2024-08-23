"يفتح النفس وفي حتة تانية".. كيف علق الجمهور على مسلسل "عمر أفندي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تفاعل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي مع مسلسل "عمر أفندي" للفنان أحمد حاتم والفنانة آية سماحة، والذي تعرض حلقاته خلال الأيام الجارية على قناة أون.

تدور أحداث مسلسل عمر أفندي الذي يجسد بطولته الفنان "أحمد حاتم"، حول شاب يعيش قصة حب مع فتاة تجسد دورها آية سماحة، لكن تأخذ الأحداث منحنى درامي شيق مع عودة عمر بالزمن إلى فترة الأربعينيات، ووقوعه في حب شخصية أخرى تجسدها رانيا يوسف ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.

وجاءت تعليقات الجمهور على حلقات المسلسل، كالتالي "بعد عرض أول أربع حلقات من مسلسل "عمر أفندي" حابب أقول إني حبيت النص والساعة اللي بتفرج عليها في اليوم كله" ، "بعد الفرجة على أول ٣ حلقات أقدر أقول إن المسلسل لذيذ خفيف وقدر يخليني أتشد وأكون مهتم بالأحداث وعندي فضول أعرف إيه اللي هيحصل" ، "مسلسل يفتح نفسك ويخليك عايز ترجع تعيش أيام الصاغ والقرش".

ومن بين التعليقات الأخرى "مسلسل جميل أوي وخفيف اتفرجوا عليه بجد" ، "مسلسل عمر أفندي طلع في حتة تانية فعلا إحنا عايزين جزء تاني" ، "مسلسل عمر أفندي مسلسل دمه خفيف، وفكرته حلوة" ، "دمه خفيف ولذيذ يستحق بصراحة المشاهدة" ، "رغم إن المسلسل خيالي بس بجد الواحد بيبقى بيتفرج وبيتمنى إن القصة تكون حقيقة وأننا نعيش في الزمن القديم ده بجد المسلسل حلو أوي".

وتدور أحداث مسلسل "عمر أفندي" حول شاب ثلاثيني يعثر على سرداب سري يعود به إلى عام 1943 ويكشف له ماض يجهله، مدفوعا بفضوله، ويختار أن يعيش حياة مزدوجة في زمانين مختلفين.

مسلسل "عمر أفندي" مكون من 15 حلقة، بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة.

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