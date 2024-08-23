شكرا لقرائتكم خبر عن قصة أغنية كايروكى "تلك القضية" الداعمة لفلسطين قبل حفل مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر جمهور فريق كايروكي حفلهم الغنائى في مهرجان العلمين الجديدة الذى يقام اليوم الجمعة، والجميع في حالة حماس وانتظار للاستمتاع بأغانى فريقهم المفضل كايروكى.

وفى شهر نوفمبر الماضى، طرح فريق كايروكى، أغنية جديدة بعنوان "تلك قضية" على اليوتيوب دعما للقضية الفلسطينية والأغنية من كلمات الشاعر مصطفى إبراهيم وتمت ترجمة الأغنية للغة الإنجليزية وقام بالترجمة ولاء كمال، حتى تصل لأكبر عدد ممكن في العالم ويروا ماذا يحدث للفلسطينيين من انتهاكات غير إنسانية من جيش الاحتلال، ومنذ ذلك الوقت وفى كل حفلة لهم يغنوها دائما كما غنوها في الجولة الأوروبية لهم وبعد كل مرة يظل الجميع يصفق للشهداء والمصابين ويرفعون علامات النصر.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.