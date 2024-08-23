شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تطرح "مازال عالبال" رابع أغاني ألبومها الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

طرحت النجمة شيرين عبد الوهاب أغنية "ومازال عالبال" من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما، على قناتها الجديدة بموقع يوتيوب وكافة منصاتها على السوشيال من فيس بوك وإنستجرام وX - تويتر سابقاً.

"مازال عالبال" رابع أغنيات ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد، حيث طرحت خلال الأسابيع الماضية أغان "بتمنى أنساك"، كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس توما، "إللى يقابل حبيبي" من كلمات تامر حسين وألحان عزيزالشافعي وتوزيع وميكس أمين نبيل، "هنحتفل" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

وتقول كلمات أغنية ومازال عالبال:

فاتت الأيام واليوم بيجيب 100..لا بعتلي سلام ولا عرفني النية

أهو راح وارتاح وسايبني أنا بستنى.. غابت الافراح عالجرح الله يعينا

ومازال عالبال ومازال غالى عليا.. وليالى طوال بحلم يرجع ليا

دبرنى يا خال دلنى وأرقف بيا.. قصرلي الغيبة بُعده بيقتل فيا

وشهدت الأيام الماضية قيام شركة روتانا بحذف الثلاثة أغانى طرحتها شيرين على منصاتها المختلفة بالسوشيال ميديا بسبب الخلاف القانونى الواقع بين شيرين والشركة، إلا أنه رغم ذلك طرحت شيرين الأغنية الجديدة "ومازال عالبال".

وفى سياق متصل أصدرت شيرين عبد الوهاب بياناً تحذر فيه جمهورها من التعامل مع أي محتوى ينشر على حساباتها الرسمية القديمة وخاصة قناتها القديمة على يوتيوب وجاء نص البيان:" تحذر النجمة شيرين عبد الوهاب، جمهورها، من التعامل مع أي محتوى ينشر على حساباتها الرسمية القديمة على مواقع التواصل ‏الاجتماعي أو قناتها القديمة على يوتيوب"‏.

وأضاف البيان: "وتوضح شيرين، أن الحسابات والقناة القديمة لم تعد تحت سيطرتها، وأن هناك نزاع قضائي قائم حولها، وتؤكد أن أي أغاني أو محتوى ينشر على هذه الحسابات، مثل أغنية "بتمنى انساك" "اللي يقابل حبيبي" "هنحتفل" والأغاني الجديدة القادمة ‏التي من المقرر نشرها مستقبلا، ليس لها علاقة بها".‏

وتابع البيان: "وتدعو شيرين جمهورها إلى عدم تصديق أي محتوى ينشر على هذه الحسابات، مؤكدة أنها لا ‏تمتلك السيطرة عليها وأن هناك من يستغل اسمها ونشاطها الفني.‏ وهى تمتلك حالياً منصات جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعى"‏.