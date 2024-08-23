شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال جماهيرى على استعراضات فرقة رضا بالليلة الـ 4 لـ"صيف الإنتاج الثقافى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الليلة الرابعة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، إقبالاً جماهيريا أمس الخميس على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وذلك في إطار برنامج فعاليات وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا في أجازتنا".

حيث أحيت فرقة رضا للفنون الشعبية، إحدى أعرق الفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، الليلة الرابعة للبرنامج وقدمت مجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية، منها "الأقصر بلدنا، الاسكندرانى، الحجالة، العتبة جزاز، التنورة، موشح غريب الدار" ، واختتمت الفرقة عرضها باستعراض النوبة، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير عام الفرقة .

ويستمر برنامج صيف قطاع الإنتاج الثقافى، يوميا حتى 31 أغسطس الجارى، ومن المقرر أن يحيى الفنان "على الهلباوى" الليلة الثانية للبرنامج يوم 20 أغسطس، كما تحيى الفنانة "آية عبدالله" الليلة الثالثة للبرنامج يوم 21 أغسطس.

ويشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، فى البرنامج من خلال استعراضات لأعرق فرقه الفنية، حيث تحيى فرقة "رضا للفنون الشعبية" حفل يومى 22 و26 أغسطس، وتحيى الفرقة القومية للفنون الشعبية حفل يومى 23 و29 أغسطس.

كما يشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، فى برنامج صيف الإنتاج الثقافى من خلال فرقته الموسيقية، حيث تحيى الفرقة حفل يوم 24 أغسطس وتقدم مجموعة متميزة من الفقرات الموسيقية والغنائية.

ويحيى الفنان "ماهر محمود" حفل الليلة السابعة للبرنامج يوم 25 أغسطس، وتحيى الفنانة "فاطمة محمد على" حفل الليلة التاسعة للبرنامج يوم 27 أغسطس، كما يحيى الفنان "على الألفى" حفل الليلة العاشرة من البرنامج يوم 28 أغسطس، وتحيى الفنانة "فاطمة عادل" حفل الليلة قبل الأخيرة للبرنامج يوم 30 أغسطس.

وتختتم فعاليات الليلة الـ13 لبرنامج صيف قطاع الإنتاج الثقافى، يوم 31 أغسطس، بمشاركة من أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، من خلال تقديم العرض المسرحى "فرحة" من إنتاج الأكاديمية.



جانب من الجمهور



استعراض فرقة رضا



استعراضات فرقة رضا



عرض تنورة بفرقة رضا