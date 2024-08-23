شكرا لقرائتكم خبر عن سهرة غنائية ضخمة لـ"كايروكي وتوليت" الليلة بمهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي فريق كايروكي اليوم الجمعة حفلا غنائيا ضخما على مسرح "يو أرينا" بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة.

ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل باقة مميزة من أغانيهم التي يحبها جمهوره، إلى جانب تقديم بعض أغنيات ألبوم "روكسي" الجديد، فضلا عن مشاركة مطرب الراب توليت في بداية الحفل، وتقديمه عدد من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور على مدار الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كما يشهد اليوم الجمعة أيضا استكمال عرض مسرحية "البنك سرقوه" للنجم كريم محمود عبد العزيز، والتي بدأ عرضها أمس الخميس وتستمر حتى غدا السبت على مدار 3 ليال متتالية، ويشارك في بطولتها: أشرف عبد الباقي، كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، ميرنا جميل، سلوى خطاب، سليمان عيد، مصطفى بسيط، إبرام سمير، مصطفى البنا شريف حسني ومن إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث المسرحية حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن ليخطط بعدها لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.