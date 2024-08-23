شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الحياة تذيع حفل الفنان على الحجار فى مهرجان القلعة.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة الحياة، عن إذاعتها حفل الفنان الكبير علي الحجار الذي أحياه خلال فعاليات الدورة الـ 32 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، وذلك في تمام الساعة 11 مساء اليوم الجمعة.

ونشرت قناة الحياة عبر "إنستجرام"، برومو تشويقي للحفل، معلقا عليها: "سهرة من الطرب الأصيل، انتظروا حفل الفنان علي الحجار في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ 32 الليلة في 11 مساءً".

قدم النجم علي الحجار واحدة من أقوى حفلاته بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته 32، ورفع شعار كامل العدد، وقدم باقة كبيرة من أغانيه القديمه والحديثة، الذي تفاعل معها الجمهور، حيث افتتح حفله الغنائي بأغنية المال والبنون، وقدم بعدها مجموعة من أبرز الأغاني منها: مسألة مبدأ ومتمنعوش الصادقين وعم بطاطا وذئاب الجبل وفي قلب الليل وزى الهوى وعارفة.

كما حرص النجم على الحجار على تقديم 3 أغانى صعيدية، بصحبة فرقة للمزمار، إلى جانب مشاركة المطربة شيماء يسري بأغنية بنت وولد معه خلال الحفل، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.