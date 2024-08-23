شكرا لقرائتكم خبر عن الروائية منصورة عز الدين بأمسية ثقافية على "CBC" الليلة من مدينة العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف ‏قناة "CBC" مساء اليوم الجمعة الروائية منصورة عز الدين بأمسية ثقافية يتضمنها حديث شامل حول الرواية والثقاقة والفن على هامش مهرجان العلمين الجديدة وذلك من تقديم الإعلامى عبد الله يسري.

منصورة عز الدين روائية وكاتبة قصة مصرية مصرية تُرجمت رواياتها وقصصها القصيرة إلى أكثر من عشر لغات، واُختيرت بين أفضل 39 كاتبًا عربيًا تحت سن الأربعين ضمن مهرجان بيروت 39. صدر لها حتى الآن ثلاث مجموعات قصصية هي: "ضوء مهتز" و"نحو الجنون" و"مأوى الغياب" وست روايات هي: "متاهة مريم" و"وراء الفردوس" و"جبل الزمرد" و"أخيلة الظل" و"بساتين البصرة" و"أطلس الخفاء".

وصلت روايتها "وراء الفردوس" إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية 2010. ونالت مجموعتها القصصية "نحو الجنون" جائزة أفضل مجموعة قصصية مصرية من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2014.

وفازت روايتها "جبل الزمرد" بجائزة أفضل رواية عربية من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2014. ووصلت مجموعتها القصصية "مأوى الغياب" إلى القائمة القصيرة لجائزة الملتقى للقصة العربية عام 2018 والقائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد فرع الآداب عام 2020.

كما وصلت الترجمة الصربية لروايتها "أخيلة الظل"، التي أنجزتها المترجمة دراجانا جورجيفيتش، إلى القائمة القصيرة لجائزة ميلوش جوريتش للترجمة الأدبية، التي ينظمها الاتحاد الصربي للمترجمين الأدبيين.

لعز الدين كتاب في أدب الرحلات بعنوان "خطوات في شنغهاي.. في معنى المسافة بين مصر والصين"، وهو الكتاب الفائز بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة 2021 في فرع الرحلة المعاصرة وأشرفت عز الدين على ندوة الجائزة العالمية للرواية العربية عامي 2010 و2011 وعلى ورشة "فن كتابة الرواية" بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالمملكة العربية السعودية 2021 و2022 و2023.

وعلى ورشة "أصوات وخطوط" لرواية الجريمة الأدبية المنظمة من جانب ستوريتل للكتب الصوتية، ونُشِرت نصوصها ومقالاتها في جرائد ومجلات عالمية منها: نيويورك تايمز، جرانتا، بابليك سبيس، زود دويتشه تسايتونج الألمانية، ونويه تسوريشر تسايتونج (NZZ) السويسرية.

تشغل حاليا منصب مدير التحرير التنفيذي لجريدة "أخبار الأدب" المصرية ومحررة قسم الكتب فيها، وتُشرف منذ 2005 على ملحق شهري بالجريدة بعنوان "بستان الكتب" يهتم بمراجعات الكتب وقضايا النشر.

وتجذب الدورة الثانية من مهرجان العلمين الأنظار بصورة مدهشة، خاصة بعدما شهدت خلال الأيام الماضية العديد من المفاجآت المناسبة لمختلف أذواق الأسرة المصرية إلى جانب كل محبي الترفيه من كافة البلدان.

ويؤكد ذلك مكانة مدينة العلمين كواحدة من أهم المدن السياحية على شريط ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي المنطقة العربية.



الروائية منصورة عز الدين



مهرجان العلمين الجديدة



عبد الله يسري