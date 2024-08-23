شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: لن نتخلى عن أعضاء النقابة والرعاية الصحية والاجتماعية خط أحمر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه يتحدى أن يكون هناك حالة واحدة تخليت فيها النقابة عن أعضاءها فيما يخص الرعاية الصحية والاجتماعية، مؤكدا أن الاسرة الفنية تحملت مبالغ ضخمة لرعاية تلك الحالات حتى ولو كانت منتسبة للاسرة الفنية وليس عضو بالنقابة.

وأضاف أشرف زكي، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه مستعد للمحاسبة لو هناك حالة واحدة تخلت عنها النقابة.

وتابع نقيب المهن التمثيلية، "لم ولن نمنح للبلوجز تصريح بالتمثيل ومن يخالف سنتخذ الإجراءات القانونية ضده وتغريمهم غرامة قد تصل لمليون جنيه، قرارات النقابة لها احترام وقراراتها فوق الجميع".

واختتم أشرف زكي، أن الرعاية الاجتماعية والصحية غير قابلة للنقاش وخط أحمر.

وكان المعهد العالى للفنون المسرحية أقام أمس ماستر كلاس للدكتور الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وأستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد بعنوان "الطالب بين الدراسة والاحتراف"، وذلك تحت رعاية الأستاذة الدكتورة غادة جبارة رئيس اكاديمية الفنون.