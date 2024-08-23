أحلام تتصدّر في ساعات: “الله يصيبك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّرت النجمة الإماراتية أحلام “ترند” موقع X في الساعات الماضية، بطرح أغنية جديدة بعنوان “الله يصيبك” حصرياً عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

ونالت الأغنية إعجاب المستمعين الذين أشادوا بقدرة أحلام على التنوّع في إصداراتها وتلبية أذواقهم بخياراتها وصوتها الرائع.

و”الله يصيبك” من كلمات الشاعر منصور الشادي، وألحان الفنان علي بن محمد، وتوزيع خالد عز، ومكس وماستر جاسم محمد، وإيقاع أحمد العنوه، مع الكورال العماني بإشراف عبدالرحمن العثمان، وتم تسجيلها في استوديو “مرواس” في العاصمة السعودية الرياض.

وحظيت أغنية الفنانة الخليجية بأكثر من 160 ألف مشاهدة في غضون ساعات بعد طرحها، ودخلت قائمة الأغاني الأكثر رواجاً على “يوتيوب”.