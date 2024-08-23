منة شلبي تكشف مواصفات فتى أحلامها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الصفحة الرسمية لقناة MBC على “إنستغرام” البرومو الترويجي للحلقة المقبلة من برنامج “بيت السعد” الذي يقدّمه الشقيقان أحمد وعمرو سعد، وتحلّ فيه النجمة منة شلبي ضيفةً عليهما، حيث تكشف عن بعض مواصفات فتى أحلامها.

وظهرت منة في البرومو الدعائي للحلقة وهي تمازح الشقيقين سعد قائلةً: “أنتوا هتدمّروا مستقبلي”، مما أثار فضول المشاهدين لمعرفة مضمون الحلقة التي تُعرض يوم غدٍ السبت، وتُعد واحدة من أكثر الحلقات المنتظرة، بحيث تقدّم فيها منة شلبي الكثير من المفاجآت والإجابات الصريحة حول حياتها الشخصية والمهنية.

وأثار البرومو ردود فعل واسعة بين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن حماستهم لمتابعة الحلقة ومعرفة المزيد عن آراء منة شلبي وتفاصيل حياتها، خصوصاً أن الفنانة نادراً ما تظهر في وسائل الإعلام.

يُذكر أن منة شلبي تنتظر عرض أعمال سينمائية عدة لها خلال الفترة المقبلة، منها فيلما: “فرقة الموت” مع النجم أحمد عز، و”الهوى سلطان” مع الفنان أحمد داوود.