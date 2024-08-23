“مش بحب تكون على المشاع”.. حمزة نمرة يتحدّث عن علاقته بزوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان حمزة نمرة ضيفاً على الإعلامي عمرو الليثي في سهرة خاصة على هامش إحيائه حفله الأخير في “محكى القلعة”، حيث كشف خلال الحلقة العديد من أسرار حياته الخاصة، وتحدث للمرة الأولى عن علاقته بزوجته وموقفه من التمثيل، حيث قال: “أنا شايف مش لازم المطرب يكون ممثل أصلاً، ليه أمثل يعني؟ أنا مش شايف نفسي أنفع في التمثيل أصلاً”.

وأضاف: “أنا بحب أتفرج على الأفلام والمسلسلات، وبحب أشاهد ممثلين عظماء زي أحمد ومحمود عبد العزيز ونور الشريف… دول ناس محترفين تمثيل ويظهروا لي إن التمثيل صنعة، أنا اتكسف إني أمثل في حضرة ناس عظماء زي دول… أنا هدفي مش التمثيل، أنا بحب المزيكا وبحس إنها بتعبّر عني أفضل ما يكون ومش مفتقد تعبير إضافي علشان أبقى ممثل”.

واستكمل حمزة: “الحبايب اللي ماليين عليّ حياتي هم مراتي وأولادي وإخواتي وأصدقائي القليلين أوي، ومع الوقت حسيت إن فيه أولويات مهمة جداً بعيد عن الشغل وأنا محتاج طول الوقت الحفاظ على علاقتي بيهم. غنّيت لمراتي “الوقعة الأخيرة” و”غروب”، بس مبطلعش أقول على الإنترنت، علاقتي بمراتي فيها خصوصية مش بحب تكون على المشاع”.

واستطرد بالقول: “أنا بني اَدم طبيعي عندي مشاعر وبحس، لكن الغريب إن بعض الناس بتخلط ما بين شعور التعاطف والكآبة، بالعكس أنا الشجن اللي بقدّمه في الأغاني بتاعتي حاجة راقية بترقق قلب الإنسان. وإذا كنت بحسّس الناس بنوع من الشجن فدي حاجة حلوة مش العكس، لو فيه أغنية حسّستني بحالة من الشجن لدرجة إني دمعت فدي مش حاجة وحشة ولكن شعور إنساني جداً لإن الإنسان هو خلطة من مشاعر كتيرة”.

واختتم حمزة نمرة حديثه قائلاً: “أنا في الأغاني بتاعتي بقدّم طول عمري كل الألوان اللي فيها شجن والمفرحة، ومن سنين كانوا بيقولوا عليّ مطرب التنمية البشرية بعد لما قدّمت أغنية “إنسان”، وهي أغنية تعتبر سعيدة… ومش شرط كل أغنية تنجح يبقى فيه لون معين للمطرب خلاص يتزنق فيه، وأنا مؤمن بنفسي إني مش مزنوق في لون معين لإني بقدّم أنماط كتير وبحاول أنوّع في الفن اللي بقدّمه، والأهم إن الفن يكون صادق وبيوصل للناس”.