"خسارة كبيرة"..مقتل الفنان براق المهنا على يد شقيق زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فوجئ الجمهور العراقي بخبر مقتل الفنان براق المهنا على يد شقيق زوجته بسبب خلافات عائلية، حيث تداولت العديد من المواقع العراقية الخبر خلال الساعات القليلة الماضية وسط صدمة الوسط الفني العراقي إلى جمهوره ومحبيه.

ووفقًا لما نقلته جريدة السومرية العراقية، أكد مصدر أمني مقتل الفنان براق المهنا بعد تعرضه لإطلاق نار على يد زوج شقيقته بسبب خلافات عائلية وذلك بمنطقة الزعفراينة غربي بغداد، وأفادت التقارير عن قيام شخص مسلح استقل إحدى الدرجات النارية بإطلاق عدة أعيرة نارية على سيارته أدت إلى وفاته في الحال وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه هو الفنان العراقي براق المهنا.

وكان لشقيق الراحل براق المهنا تصريحات لصحف محلية عراقية، كشف خلالها عن تفاصيل ما حدث وأوضح أن براق كان في طريقه لرؤية أطفاله، لكننا تفاجئنا بوجود خلاف بينه وبين أخوة زوجته أدي لتكسير أسنانه، وعند خروجه من منزلهم كان شقيق زوجته قد نصب له كمين وأصابه برصاصة خرجت من قلبه.

وحرص عدد كبير من جمهوره ومتابعيه على نعيه عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها تطبيق "X" وعلقوا: "التهاون بأرواح الناس صار شي عادي الله يرحم براق المهنا ويغفرله، يقتلون كل حلم جميل ويغتصبون الطفولة ويحكمهم المترفين الفاسقين الذين يقتلون كل شي جميل في العراق، يالروعة صوته رحمه الله موت هذه الحنجرة هو خسارة كبيرة، مشروع فنان عظيم، لكن فوضى المجتمع العراقيب وانفلاته أخداه منا وهو في بداية تحقيق أحلامه".

براق المهنا هو فنان عراقي كان يقيم في العاصمة بغداد، شارك بالعديد من المسابقات الغنائية العراقية خلال فترة طفولته، واشتهر بتقديم أغنية "يا حريمة".

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