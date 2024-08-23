بالصور.. زحام وتكدس على هيفاء وهبي في الساحل الشمالي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فوجئت الفنانة هيفاء وهبي تجمهر جمهورها من حولها أثناء تواجدها في الساحل الشمالي ونشرت صور ومقاطع فيديوهات عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وأوضحت هيفاء خلال الصور زحام وتكدس من قبل جمهورها فور رؤيتهم لها بأحد الأماكن في الساحل الشمالي، وحرصت هيفاء على تحيتهم وواجهت صعوبة في الخروج وسط هذا الكم من المواطنين وعلقت: "حب الناس نعمتي، بحبكم أكتر كمان"، كما خضعت لجلسة تصوير ظهرت خلالها داخل سيارتها الفارهة، إلى جانب استمتاعها بوجبة العشاء في أحد المطاعم مع عدد من الأصدقاء.



يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي، واجهت الفترة الأخيرة أزمة، بعد إصدار نقابة المهن الموسيقية بيانا بإيقاف منحها أي تصريح جديد للغناء في مصر، بسبب أزمتها مع منظم الحفلات ياسر الحريري، بعد إخلالها بالاتفاق بينهما لإحياء حفل غنائي في مصر تقاضت مقدم مالي عنه، وذلك قبل أن يتم حل المشكلة وإعلان الصلح بينهما.

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