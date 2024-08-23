9 صور- مايان السيد تستعرض جمالها في شوارع إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تستمتع الفنانة الشابة مايان السيد بعطلتها الصيفية وذلك في ساحل أمالفي في إيطاليا، ونشرت صور من رحلتها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت مايان بالصور وهي تستجم،وتستعرض جمالها، كما التقطت عدد من الصور للمعالم السياحية هناك، إلى جانب تجولها بعدد من الشوارع والبازارات وعلقت: "الصيف الإيطالي".

وكانت آخر مشاركات مايان السيد بمسلسل "إمبراطورية م" بطولة الفنان خالد النبوي وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن مايان السيد تعاقدت مؤخرًا على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "هيبتا"، كما تشارك الفنان أحمد حاتم بطولة فيلمه الجديد "قصر الباشا" والمقرر عرضهما خلال الفترة المقبلة.

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