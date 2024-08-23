تركي آل الشيخ يحتفل بعيد ميلاده بصورة من فترة الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استعاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ذكريات فترة طفولته بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلاده الذي يوافق 4 أغسطس.

ونشر تركي صورة من فترة طفولته عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق عليها: "42 عام مضت"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيه وحرصوا على تهنئته بعيد ميلاده.

ونجح تركي آل الشيخ في إحداث نهضة ملموسة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية، من خلال إقامة العديد من الفعاليات الفنية والثقافية وحتى الرياضية ضمن "موسم الرياض" الذي يشهد حضور جماهيري ضخم.

وعلى الجانب الآخر كشف تركي عن عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال دعم صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

يذكر ان تركي آل الشيخ احتفل مؤخرًا بتحقيق فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" إيرادات فاقت كل التوقعات متخطيًا حاجز الـ 21 مليون دولار خلال شهر من عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى نظرًا لكونه مشارك في العملية الإنتاجية للفيلم.

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