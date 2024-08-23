شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة الفنون الشعبية تحيى الليلة الخامسة لـ"صيف الإنتاج الثقافى" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات الليلة الخامسة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك في إطار برنامج فعاليات وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا في أجازتنا " .

حيث تحيى الفرقة القومية للفنون الشعبية، إحدى أعرق الفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، الليلة الخامسة للبرنامج وتقدم مجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية، بإشراف الدكتورة عبير السمرى مدير عام الفرقة .

ويستمر برنامج صيف قطاع الإنتاج الثقافى، يوميا حتى 31 أغسطس الجارى، ومن المقرر أن يحيى الفنان "على الهلباوى" الليلة الثانية للبرنامج يوم 20 أغسطس، كما تحيى الفنانة "آية عبدالله" الليلة الثالثة للبرنامج يوم 21 أغسطس.

ويشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، فى البرنامج من خلال استعراضات لأعرق فرقه الفنية، حيث تحيى فرقة "رضا للفنون الشعبية" حفل يومى 22 و26 أغسطس، وتحيى الفرقة القومية للفنون الشعبية حفل يومى 23 و29 أغسطس.

كما يشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، فى برنامج صيف الإنتاج الثقافى من خلال فرقته الموسيقية، حيث تحيى الفرقة حفل يوم 24 أغسطس وتقدم مجموعة متميزة من الفقرات الموسيقية والغنائية.

ويحيى الفنان "ماهر محمود" حفل الليلة السابعة للبرنامج يوم 25 أغسطس، وتحيى الفنانة "فاطمة محمد على" حفل الليلة التاسعة للبرنامج يوم 27 أغسطس، كما يحيى الفنان "على الألفى" حفل الليلة العاشرة من البرنامج يوم 28 أغسطس، وتحيى الفنانة "فاطمة عادل" حفل الليلة قبل الأخيرة للبرنامج يوم 30 أغسطس.

وتختتم فعاليات الليلة الـ13 لبرنامج صيف قطاع الإنتاج الثقافى، يوم 31 أغسطس، بمشاركة من أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، من خلال تقديم العرض المسرحى "فرحة" من إنتاج الأكاديمية.