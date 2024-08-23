شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا توضح آلية بث حفلات مهرجان القلعة على قنوات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت دار الأوبرا المصرية بيانًا أعربت عن خالص تقديرها؛ لكل الفنانين المشاركين في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، مشددة على دورهم المحوري في تحقيق أحد أهم محاور برنامج وزارة الثقافة الهادف إلى تحقيق العدالة الثقافية، ونشر الفنون على نطاق واسع.

وقالت الدار فى بيانها اليوم الجمعة: "في ظل النجاح الكبير الذي يحققه المهرجان، تؤكد "دار الأوبرا المصرية" أن عملية إذاعة الحفلات تتم وفق آلية محددة، تتضمن تسجيل الحفلات بشكل كامل، ثم إجراء عمليات "المونتاج والميكساج" اللازمة لكل حفل على حدة، وذلك بهدف تقديم محتوى بصري وصوتي عالي الجودة، يظهر جماليات الحفلات، والمنطقة الأثرية المتفردة المقام بها المهرجان، ويبرز ما يتمتع به الفنانون من أصوات مميزة، مما يساهم في تقديم الحفلات بجودة عالية لجمهور المشاهدين، وهذا يستغرق عدة أيام، ومعمول به في جميع أنحاء العالم".

وعليه؛ تؤكد دار الأوبرا المصرية عدم وجود أي اتفاق مسبق مع "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، لإذاعة حفلات "مهرجان القلعة" على الهواء مباشرة أو في أي مواعيد محددة مسبقًا، وذلك خلافًا لما ذكره الفنان القدير "علي الحجار" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يكن له الجميع كل الاحترام والتقدير، ويتم الاستعانة بإبداعه بكل فخر، في كثير من المناسبات الفنية والثقافية والإبداعية، والدعاية لحفلاته بشكل مكثف، وإذاعتها "التطوعية" عبر المنابر الوطنية المتنوعة.

وتؤكد "دار الأوبرا المصرية" حرصها على تقديم محتوى فني متميز يليق بجمهورها الكريم، وأنها تعمل جاهدة على تطوير آليات العمل والإنتاج، لتقديم تجربة حضور، ومشاهدة، ومتابعة استثنائية، كما تثمن دعم المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها (الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية)، التي تسخر دائمًا كافة إمكانياتها، للتعاون في خدمة الثقافة والفن والإبداع في مصر.